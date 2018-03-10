Антонио Конте: "Канте в порядке после потери сознания"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что полузащитник Н'Голо Канте​ чувствует себя хорошо. На прошлой неделе игрок потерял сознание после тренировки. Тем не менее, врачи не обнаружили у француза ничего серьезного.

– Н'Голо в порядке, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Он тренировался всю неделю. Он в хорошей форме. На прошлой неделе в пятницу было очень холодно, и после тренировки он ненадолго потерял сознание в раздевалке. После этой ситуации врач многократно проверял его, чтобы определить его физическое состояние. Все было предельно ясно. В воскресенье он был в порядке, но в то же время было правильно не рисковать и дать ему возможность передохнуть. Он в порядке. Все проверки показали, что все хорошо.