Антонио Конте: "Канте - фантастический игрок"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте накануне матча 8-го тура чемпионата Англии с "Лестером" выразил восхищение полузащитником Н'Голо Канте. Напомним, 25-летний французский хавбек до перехода в стан "синих" этим летом выступал за "лисов".

- Канте является важным игроком, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мы рады, что он выступает за "Челси". Это фантастический игрок. Очень выносливый, техничный и сильный в индивидуальном плане. Н'Голо привнес в команду серьезную волю к борьбе. Он очень скромный парень и скромный игрок. Мне нравится такой тип игроков, которые ставят командные цели выше собственных.