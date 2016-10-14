22:15 14 октября | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Канте - фантастический игрок"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте накануне матча 8-го тура чемпионата Англии с "Лестером" выразил восхищение полузащитником Н'Голо Канте. Напомним, 25-летний французский хавбек до перехода в стан "синих" этим летом выступал за "лисов".

- Канте является важным игроком, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мы рады, что он выступает за "Челси". Это фантастический игрок. Очень выносливый, техничный и сильный в индивидуальном плане. Н'Голо привнес в команду серьезную волю к борьбе. Он очень скромный парень и скромный игрок. Мне нравится такой тип игроков, которые ставят командные цели выше собственных.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161014-1522.html

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