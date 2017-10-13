Антонио Конте: "Канте - большая потеря для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте разочарован тем, что полузащитник Н'Голо Канте не сможет помочь команде в ближайших встречах. Также он отметил, что Альваро Мората и Дэнни Дринкуотер пока не готовы выходить на поле.

– Канте пройдет сканирование на следующей неделе, чтобы проверить ситуацию и увидеть, есть ли улучшения, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Совершенно точно, что у него мышечная проблема, проблема с подколенным сухожилием. Это большая потеря для нас. Вы прекрасно знаете важность Н'Голо Канте для нашей команды. У нас нет другого игрока с такими же характеристиками.

Мората? Надеюсь, он вернется в строй как можно скорее, к следующему матчу с "Ромой". Дринкуотер восстанавливается, но он еще не готов. Мы должны проявить терпение в случае с его травмой икроножной мышцы

Канте восстановится от травмы через 3 недели