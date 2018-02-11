Антонио Конте: "Изначально все понимали, что за чемпионство будут бороться две команды из Манчестера"

Главный тренер "Челси"​ Антонио Конте заявил, что не стоит удивляться тому, что его команда не борется за чемпионство в Англии. Также он попросил СМИ не кидаться из крайности в крайность, когда пишут о "синих".

– Никто не считал, что мы претендуем на титул в этом сезоне, – цитирует пресс-служба Конте. – Насколько я помню, изначально все понимали, что будут две команды, которые будут бороться за титул – два клуба из Манчестера.

В прошлом сезоне мы тоже отставали в начале сезона, и я считаю, что на данный момент слишком много разговоров об этом клубе, обо мне и о команде. Мне кажется, СМИ стоит найти какую-то золотую середину и не кидаться в крайности, но я понимаю, нам необходимо научиться жить под давлением, и для меня и моих ребят это нормальная ситуация.