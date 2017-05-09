Антонио Конте: "Искренне благодарю каждого болельщика "Мидлсбро"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:0) поблагодарил фанатов и игроков соперника. Также он пожелал "Мидлсбро" успешного выступления в следующем сезоне в чемпион-лиге.

– Важно, что мы можем отпраздновать победу сегодня, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Она позволила нам приблизиться к титулу на расстояние одного шага, и в моем первом сезоне это будет великолепным достижением.

С другой стороны, я испытываю особые чувства, видя, что болельщики покидающей премьер-лигу команды аплодируют своим футболистам, а те, в свою очередь, благодарят своих поклонников. Мы заслужили победу, но при этом должны отдать должное сопернику. Думаю, подобная ситуация возможна только в Англии, и я не могу припомнить чего-то подобного в Италии.

Это потрясающе. Футбол – спорт номер один в мире. Именно поэтому я искренне благодарю каждого болельщика "Мидлсбро" и желаю нашему сегодняшнему сопернику успешного выступления в следующем сезоне.