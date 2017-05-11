Антонио Конте: "Интер"? Хочу остаться в "Челси" на долгие годы"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о переговорах с другими клубами, заявив, что хочет остаться в Англии надолго. Ранее сообщалось, что итальянец провел переговоры с директором "Интера" о переходе. "Интер" готов предложить Конте зарплату в 15 миллионов евро за сезон.

– "Интер"? У меня еще два года по контракту с "Челси", – цитирует Football Italia Конте. – Логично, когда вы работаете в новом клубе, что хотите остаться в нем на долгие годы. Это, безусловно, то, что я сейчас хочу.