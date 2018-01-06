10:05 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Игроков приобретает руководство клуба, а не я"


Главный тренер "Челси"Антонио Конте отметил, что подписанием игроков занимается руководство, а не он. Ранее появилась информаци, что итальянский специалист может покинуть стан "синих" из-за разногласий по трансферной работе клуба.

– Игроков приобретает руководство клуба, а не я, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Пополнение состава – не мое дело. Руководство старается сделать все, чтобы усилить команду. Я тренер, и если руководство меня спрашивает, я говорю свое мнение. Но решает только руководство: придет ли игрок в клуб, и надо ли кого-то купить или продать.

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http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180105-1911.html

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