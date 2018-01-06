Антонио Конте: "Игроков приобретает руководство клуба, а не я"

Главный тренер "Челси"​ Антонио Конте отметил, что подписанием игроков занимается руководство, а не он. Ранее появилась информаци, что итальянский специалист может покинуть стан "синих" из-за разногласий по трансферной работе клуба.

– Игроков приобретает руководство клуба, а не я, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Пополнение состава – не мое дело. Руководство старается сделать все, чтобы усилить команду. Я тренер, и если руководство меня спрашивает, я говорю свое мнение. Но решает только руководство: придет ли игрок в клуб, и надо ли кого-то купить или продать.