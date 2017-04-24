Антонио Конте: "Игроки "Челси" полны энергии, чтобы справиться с напряженным графиком"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте на пресс-конференции перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" отметил, что уже определился со стартовым составом. Тем не менее, окончательное решение он примет непосредственно завтра, исходя из физического состояния игроков.

– У меня есть еще один день, чтобы принять оптимальное решение по стартовому составу, но они в хорошей форме, и, конечно, завтра я надеюсь увидеть хорошую игру в исполнении моих футболистов, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Когда проводишь матч такого рода, очень важно постараться принять оптимальное решение, чтобы подобрать правильный баланс в связи с ближайшими матчами. У меня уже есть мысли относительно тех игроков, которые выйдут со старта, но завтра я хочу хорошенько проверить физическое состояние каждого игрока, поскольку наш последний матч получился интенсивным и энергозатратным. Но мы очень хорошо тренировались в этом сезоне, и мы полны энергии, чтобы справиться с подобной ситуацией.

Матч "Челси" - "Саутгемптон" состоится завтра, 25 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.