Антонио Конте: "Игроки "Челси" голодны до побед"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1) рассказал поблагодарил своих футболистов за настрой и желание. По его словам, нападающий Альваро Мората будет прибавлять по ходу сезона.

- Я хотел бы поблагодарить своих игроков за то, что они вышли на поле с должным настроем и желанием, - цитирует BBC Конте. - Мне понравилось то, что игроки бились за мяч, они были голодны до побед. Наши болельщики гнали команду вперед.

В прошлом туре мы должны были обыгрывать "Бернли": у нас было больше владение мячом, мы имели больше шансов. Мы плохо начали ту игру, но во втором тайме, несмотря на удаление, играли хорошо.

Сегодня мог отличиться Мората, он проделал огромный объем работы. Он может прибавить.