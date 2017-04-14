Антонио Конте: "Ибрагимович - один из лучших игроков, "Челси" нужно внимательно действовать в обороне"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 33-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" отметил, что его команде необходимо сыграть внимательно в обороне из-за наличия в составе соперника Златана Ибрагимовича. Поединок состоится в воскресенье, 16 апреля, и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Это еще один матч для нас. Наиважнейшая цель – набрать 3 очка, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Нам предстоит сыграть с командой, которая очень сильна физически и технически. "Манчестер Юнайтед" стремится занять место в четверке, поэтому они постараются ухватиться за любую возможность, чтобы добиться своей цели. Мы готовимся к этой игре тактически и стараемся найти оптимальное решение с точки зрения обороны и атаки, потому что это будет очень сложный матч.

Златан находится на пике своей карьеры. Это великий игрок, который не только завершает атаки, но и играет на команду. На мой взгляд, это один из лучших игроков в мире. Мы должны очень организованно и внимательно сыграть в обороне, потому что при атаках в штрафной площади он очень опасен. Когда он получает мяч, он представляет угрозу. Мои игроки должны провести матч очень внимательно и полностью сконцентрироваться на том, чтобы сдержать его, и сдержать всю команду противника, а не одного игрока.