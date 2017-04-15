Антонио Конте: "Ибрагимович находится на пике своей карьеры"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отметил, что нападающий Златан Ибрагимович является главной ударной силой соперника. По его словам, 35-летний швед находится на пике своей карьеры.

- Златан находится на пике своей карьеры, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Это великий игрок, который не только завершает атаки, но и играет на команду. На мой взгляд, это один из лучших игроков в мире. Мы должны очень организованно и внимательно сыграть в обороне, потому что при атаках в штрафной площади он очень опасен. Когда он получает мяч, он представляет угрозу. Мои игроки должны провести матч очень внимательно и полностью сконцентрироваться на том, чтобы сдержать его, и сдержать всю команду противника, а не одного игрока.