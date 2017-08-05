Антонио Конте: "Хотим выиграть Суперкубок Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча за Суперкубок Англии против "Арсенала" отметил, что поражение в финале национального Кубка стало болезненным для его команды. Он выразил надежду на то, что "синие" начнут сезон с победы.

- Было обидно проиграть "Арсеналу" в финале Кубка Англии, который отлично сложился для нас, - цитирует пресс-служба клуба Конте. – Сейчас у нас будет уже совсем другая игра. Мы хорошо знаем, что "Арсенал" - это сильная команда. Но мы хотим начать сезон с победы. Товарищеские матчи остались позади, это будет официальная игра, борьба за трофей.

Обе команды сейчас не находятся в хорошей форме, так как мы только начинаем сезон. Хотим провести хорошую игру и подготовиться к началу сезона.