Антонио Конте: "Хочу увидеть, как Терри поднимает кубок"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 28-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (4:3) отдал должное капитану команды Джону Терри. Футболист покинет клуб по окончании сезона. В воскресенье "синие" проведут встречу заключительного тура премьер-лиги с "Сандерлендом". Напомним, лондонцы завоевали титул досрочно.

– Терри – отличный человек, – приводит BBC слова Конте. – Он здорово помог мне в моем дебютном сезоне. Он фантастически хорошо выполнял свою роль как на поле, так и за его пределами. В матче с "Уотфордом" он показал, что способен играть и дальше. Его гол получился шикарным. Хочу увидеть, как он поднимает кубок в воскресенье. Он этого заслуживает.