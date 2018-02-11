Антонио Конте: "Глупо увольнять тренера по итогам неудачного сезона"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте, отвечая на вопрос о своем увольнении из клуба, отметил, что построить успешную команду можно только при полном доверии руководства. Также итальянец подчеркнул, что выигрывать трофеи в Англии непросто.

– На мой взгляд, продолжать работу с тренером нужно не из-за его достижений, – приводит Mail слова Конте. – Необходимо доверие со стороны руководства. Тогда можно что-то построить. Если доверия нет, то можно уволить даже успешного тренера.

Есть два пути: разумный и нет. Глупо увольнять тренера за неудачный сезон. Выигрывать трофеи каждый сезон непросто. Очень непросто. Особенно в Англии.