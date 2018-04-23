Антонио Конте: "Финал с "МЮ" - это матч двух велики команд"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после полуфинала Кубка Англии против "Саутгемптона" (2:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил, что лондонцы не будут считаться фаворитами в финале турнира с "Манчестер Юнайтед".

- В таких играх на передний план выходит задача, которой в этом случае был выход в финал турнира, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Это крайне важно для клуба, для игроков и, безусловно, для наших болельщиков. Я благодарен им. На протяжении всего сезона они неизменно и со всей страстью поддерживали нас, придавая сил в трудные времена и вместе с нами наслаждаясь победами.

Это будет решающий матч между двумя великими командами. В прошлом сезоне мы были фаворитами финала, однако в этом году не можем считаться таковыми. Тем не менее, в статусе фаворита нам не удалось одержать победу в том матче.