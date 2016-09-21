Антонио Конте: "Фабрегас с блеском выполнил работу, когда "Челси" понадобилась его помощь"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 1/16 финала Кубка английской лиги с "Лестером" (4:2 д.в.) отметил полузащитника Сеска Фабрегаса, который стал автором дубля в дополнительное время. Специалист подчеркнул, что хочет видеть в команде здоровую конкуренцию.

– Я доволен игрой Сеска, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – На тренировках я неизменно вижу его профессиональное отношение к делу, и сегодня ему удался отличный матч. Когда его помощь понадобилась команде, он выполнил свою работу с блеском. Я ценю это в нем. Я хочу видеть такой подход со стороны всех игроков. Мне нужна здоровая конкуренция в команде, которая позволит мне выбирать на каждый матч лучших из лучших. Все игроки команды имеют шанс выйти на поле против "Арсенала". У них есть три дня на то, чтобы продемонстрировать свою форму на тренировках и убедить меня в том, что они достойны места в старте. Я хочу побеждать со своей командой, и мне не важны фамилии тех, кто будет приносить клубу успехи. Если мой игрок выходит на поле, он должен доказать мне, что я не ошибся с выбором.