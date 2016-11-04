Антонио Конте: "Эвертон" очень опасен"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 11-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" отметил, что ливерпульская команда представляет весьма серьезную угрозу. По словам специалиста, "синие" ждут серьезной поддержки от своих болельщиков.

– "Эвертон" очень опасен, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – В прошлом сезоне мы не смогли их победить, и всем нам важно помнить об этом. Завтра я жду серьезной поддержки от наших болельщиков.

Мы знаем, что "Челси" будет противостоять сильная команда, в составе которой есть много хороших, быстрых и техничных игроков. Мы должны сыграть очень внимательно. Команда хорошо поработала на этой неделе, подготовилась к игре против сложного соперника.

Когда ты побеждаешь, демонстрируя при этом хорошую игру, это важно для уверенности. Ты возвращаешься на тренировочную базу в Кобхэм с хорошим настроем и с полной готовностью усердно работать. Важно получать удовольствие от футбола. Мы должны следовать своим курсом.

Матч между "Челси" и "Эвертоном" состоится 5 ноября. Начало встречи - в 20.30 по московскому времени.