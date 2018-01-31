Антонио Конте: "Это неправильно – проводить матч в одно время с закрытием трансферного рынка"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте недоволен, что его команде предстоит сыграть с "Борнмутом" в последний день трансферного окна. По мнению итальянца, в будущем эту ситуацию стоит пересмотреть руководству лиги.

- "Челси" ждет большое испытание, - цитирует пресс-служба Конте. - Трансферное окно закрывается, и многие причины могут отвлекать. Но я очень доволен, потому что у меня есть игроки, способные серьезно сосредоточиться. Это неправильно – проводить матч в одно время с закрытием трансферного рынка. Может возникнуть ситуация, когда игроки пребывают в замешательстве. Тот, кто решает эти вопросы в будущем, должен немного поразмыслить, прежде чем подготовить расписание. Есть много тренеров, которым не нравится проводить матч одновременно с крайним сроком закрытия трансферного окна.