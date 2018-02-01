Антонио Конте: "Если "Челси" сможет пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что если его команде удастся попасть в четверку чемпионата Англии, то сезон можно будет считать успешным. Действующие чемпионы Англии на данный момент идут на 4-м месте в турнирной таблице.

- Попасть в четверку будет непросто, но это естественно, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В этом сезоне нам придется отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге Чемпионов.

У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице. Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас – это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным.