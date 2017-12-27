Антонио Конте: "Если бы мы пошли на войну - я бы хотел, чтобы Видаль был рядом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал полузащитника "Баварии" Артуро Видаля фантастическим игроком. Также итальянский специалист отметил, что взял бы 30-летнего чилийца с собой даже на войну.

- Честно говоря, не совсем правильно говорить об игроке из другой команды, - цитирует ESPN Конте. - Особенно на фоне слухов о том, что мы им интересуемся. Но Артуро - фантастический игрок. Я очень уважаю его, мы провели вместе несколько лет в "Ювентусе". Если бы мы пошли на войну - я бы хотел, чтобы он был рядом.

Напомним, Видаль играл под руководством Конте в "Ювентусе" в период с 2011 по 2014 год и за это время стал трехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем суперкубка.