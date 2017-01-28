10:01 28 января | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Думаю о Кубке Англии, а не о матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что на данный момент его мысли связаны с предстоящим матчем 1/16 финала Кубка Англии с "Брентфордом". Специалист намерен дать отдохнуть ведущим игрокам перед играми с "Ливерпулем" и "Арсеналом".

- Нам предстоит провести две очень сложные игры против двух конкурентов в чемпионате Англии, - приводит пресс-служба "синих" слова Конте. - Но на данный момент я сосредоточен на том, чтобы выйти в следующий раунд Кубка, и, надеюсь, мои игроки настроены точно так же. Для нас важен каждый турнир. Очень важно иметь возможность выступать не только в премьер-лиге, поскольку мы не участвуем в этом сезоне в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Я смогу дать передохнуть многим основным игрокам, но мы хотим победить и выйти в следующий раунд. Завтра я постараюсь принять наилучшее решение для команды. Это старейший футбольный турнир на планете. Вы лучше меня знаете, что в Кубке Англии может произойти что угодно, если ты, в первую очередь, будешь плохо настроен и невнимательно отнесешься к сопернику.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170127-1813.html

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