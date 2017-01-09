Антонио Конте: "Думаю, Гвардьола еще долго будет работать"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не верит, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в скором времени завершит карьеру. Ранее испанец неожиданно заявил, что уже приближается к концу своей тренерской деятельности.

– Я очень уважаю Гвардьолу, – цитирует Daily Mail Конте. – Когда у вас есть своя философия, представление о стиле игры команды, то приходится тратить много энергии. Порой вы устаете по этой причине. Появляются мысли об уходе. Но я думаю, что Гвардьола еще долго будет работать. Он добивается фантастических результатов и любит большое давление. Ему нужна эта работа.