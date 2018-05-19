Антонио Конте: "Дойти до финала второй раз подряд – большое достижение"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед финалом Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" вспомнил прошлогодний финал, в котором "синие" проиграли "Арсеналу". Итальянец рассчитывает, что команда сделает все для победы.

- Дойти до финала второй раз подряд – большое достижение для меня, для моих игроков и для болельщиков, – цитирует пресс-служба клуба Конте. - Я очень хорошо помню прошлый финал с "Арсеналом". Это была странная игра. Первый пропущенный гол был неудачным для нас. Мы отыгрались, сделав счет 1:1, и заканчивали игру вдесятером из-за удаления Виктора Мозеса. Это был странный финал. Обидно, поскольку мы могли оформить "Золотой дубль".

Нас ожидает очень важный матч, потому что мы можем завершить тяжелый сезон, выиграв трофей. Для игроков, для тренера и для болельщиков важно завершить сезон с трофеем. Мы сосредоточены на этой задаче. Должны постараться сделать все возможное для победы, быть сфокусированы на игре. Это очень важный турнир, старейший футбольный турнир в мире. Мои игроки, определенно, будут сфокусированы на этой игре.

Это финал. Когда играешь в финале, то победа важнее всего. Это, несомненно, будет тактический матч. Я не знаю, какой мы увидим тип игры, но, несомненно, это будет очень тяжелая встреча для обеих команд.