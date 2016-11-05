08:46 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Доволен объемом работы, который Оби Микел проделывает"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте доволен работой полузащитника Джона Оби Микела на тренировках. Однако нигериец, у которого следующим летом истекает срок действия контракта, в этом сезоне на поле не выходил.

- Вполне нормально, что в каждой команде есть игроки, чей контракт подходит к концу, и затем вместе с клубом они принимают решение относительно контракта, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Для меня важнее всего, что Микел сейчас очень хорошо работает на тренировках, потому что в прошлом у него были травмы. Теперь он усердно работает, и я доволен объемом работы, который он проделывает.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161104-1818.html

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