Антонио Конте: "Доволен объемом работы, который Оби Микел проделывает"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте доволен работой полузащитника Джона Оби Микела на тренировках. Однако нигериец, у которого следующим летом истекает срок действия контракта, в этом сезоне на поле не выходил.

- Вполне нормально, что в каждой команде есть игроки, чей контракт подходит к концу, и затем вместе с клубом они принимают решение относительно контракта, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Для меня важнее всего, что Микел сейчас очень хорошо работает на тренировках, потому что в прошлом у него были травмы. Теперь он усердно работает, и я доволен объемом работы, который он проделывает.