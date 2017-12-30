Антонио Конте: "Для меня важно сохранить Азара и Куртуа, но трансферами занимается руководство, а не тренер"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что рассчитывает сохранить в команде вратаря Тибо Куртуа и нападающего Эдена Азара, которыми интересуется "Реал". Специалист добавил, что для борьбы за титулы нужны игроки такого уровня.

– Если вы находитесь в отличном клубе и поддерживаете его амбиции – это правильно, – цитирует The Guardian Конте. – Мы говорим о двух нужных нам игроках (Куртуа и Азар. – Прим. "СЭ"). Конечно же, для "Челси" крайне важны футболисты такого уровня, особенно, когда наша цель – борьба за титулы.

Надо улучшать свою команду, укреплять ее, а не продавать лучших игроков. Что касается контракта Азара, это частные разговоры между игроком и клубом.

Я – тренер, и мне нужно работать с моими футболистами. Моя задача – на поле, а для трансферного рынка есть руководство. Клуб решает, хотят ли они улучшить команду. Именно они принимают решение, если понимают, что есть возможность усилить какую-либо позицию. Но я просто тренер. Я здесь, чтобы работать на поле с игроками, которых дал мне клуб.​