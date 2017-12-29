Антонио Конте: "Для "Челси" закончить сезон в четверке уже будет успехом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что в чемпионате Англии можно считать успехом попадание в четверку лучших по итогам сезона. Также он признал, что лондонский клуб уже не думает о борьбе за титул.

– Думаю, финишировать в четверке лучших в этой лиге – уже успех, – цитирует Goal Конте. – Это единственная лига, где в каждом сезоне за титул сражаются шесть лучших команд. Но в Лиге чемпионов есть только четыре места для английских команд и два – в Лиге Европы.

Когда у ваших конкурентов дела идут лучше некуда, как у "Манчестер Сити", сложно думать о борьбе за титул. Но, в то же время, мы должны в каждой игре бороться за три очка, чтобы радовать своих болельщиков.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, в активе команды 42 очка после 20 матчей. От лидирующего "Манчестер Сити" лондонцы отстают на 16 очков.