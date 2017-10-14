Антонио Конте: "Для "Челси" это тяжелое поражение, но мы постараемся исправить ситуацию"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 8-го тура против "Кристал Пэлас" (1:2) отметил, что на результате игры сказались травмы "синих". Специалист также добавил, что его команда сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию.

– Мы подошли к встрече против "Кристал Пэлас" без трех важных футболистов, и это сказалось на нашей игре, – цитирует BBC Конте. – Мы начали очень плохо, и это был очень трудный день для нас. Мы должны проанализировать происходящее, сделать работу над ошибками и продолжить работать, несмотря на травмы.

Для нас это тяжелое поражение, но мы можем только принять ситуацию, а затем сделать все возможное, чтобы исправить ее. Мы должны выкладываться в каждой игре, так как этот сезон будет очень сложным во всех аспектах.

Единственное решение, которое я знаю в таких случаях, – это работать и работать, работать и работать.