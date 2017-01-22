Антонио Конте: "Диегу Косту сыграл хорошо. Это конец всем спекуляциям"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Халл Сити" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии похвалил нападающего Диегу Косту, забившего победный гол.

Испанец пропустил предыдущий матч с "Лестером" (3:0) из-за травмы спины. Однако в СМИ писали, что у Косты конфликт с Конте, который получил предложение из Китая.

– Он сыграл хорошо, и я очень рад этому, – цитирует Конте BBC. – На предматчевой пресс-конференции многие спрашивали про его форму, отношение. Я сказал, что приму лучшее решение для команды. Думаю, что после такого выступления я принял лучшее решение.

Это нормально, что про него много спрашивают. Самое главное для нас – это ответ на поле. Для игрока, для меня, для клуба, для болельщиков, для нашей позиции в таблице.

В такой ситуации я всегда говорю правду. Я очень рад за него и хочу закончить все спекуляции. Он играл и играл хорошо. Я рад за него и за болельщиков. Сегодня закончились любые спекуляции на этот счет.

Я был очень рад увидеть, как он празднует. Я праздновал на скамейке. Самое важное это то, что он забил.