Антонио Конте: "Диегу Коста играет в фантастический футбол"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 15-го тура премьер-лиги против "Вест Бромвича" (1:0) отметил, что соперник практически весь матч провел в защите. Наставник похвалил Диегу Косту, который во втором тайме смог открыть счет.

- Когда вы сталкиваетесь с командами такого типа, то очень трудно взломать их оборону, - приводит ВТ Sport слова Конте. - Сегодня "Вест Бромвич" практически весь матч провел в защите. Я рад за характер своих игроков. Диегу Коста играет в фантастический футбол. Это хорошо не только для него, но и для команды. Во втором тайме я пытался найти другое решение для победы и сделал замены. Выход Фабрегаса дал очень многое команде.