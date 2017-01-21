Антонио Конте: "Диегу Коста хочет остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что форвард Диегу Коста хочет остаться в клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что на прошлой неделе игрок отказался тренироваться с командой, после того как ему поступило предложение от клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

- Диегу хочет остаться в "Челси", он рад играть нашу команду, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Он не рассматривал всерьез возможность покинуть клуб, он счастлив в клубе, и это самое главное для нас. Не вижу никаких проблем в этой ситуации. Это важно, поскольку нас ожидает сложный отрезок из четырех месяцев. Нам важно сконцентрироваться на нынешней игре и не загадывать на будущее. Диегу – хороший игрок, большая личность, и его мысли полностью связаны с "Челси". Он хочет играть за команду и помогать ей добиваться результата. Он пропустил всего одну игру, но я уверен в его преданности команде и в его желании выкладываться за нее на поле до конца чемпионской гонки.

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