Антонио Конте: "Диегу Коста для меня - лучший нападающий мира"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал форварда клуба Диегу Косту лучшим нападающим мира. Сегодня лондонцы в рамках 35-го тура чемпионата Англии встретятся с "Эвертоном", цвета которого защищает бывший игрок лондонцев Ромелу Лукаку. По неофициальной информации, "Челси" хочет вернуть бельгийца, который лидирует в споре бомбардиров с 24 голами.

- Лукаку - хороший игрок для нас, но Диегу очень важен и сыграет определяющую роль в концовке сезона, - цитирует BBC Конте. - Мы говорим о двух выдающихся форвардах. Но Диегу для меня - лучший нападающий мира. Здорово, когда есть талант. Но мне нравится, когда игрок во время матча ведет себя как воин, а особенно, когда талантливый игрок ведет себя как воин.

Матч "Эвертон" - "Челси" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 16.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.