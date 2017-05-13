Антонио Конте: "Дело не в везении, а в проделанной работе"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул после матча 37-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:0), что победа в турнире обусловлена не везением, а работой. Лондонцы досрочно завоевали титул.

– Дело не в везении, а в проделанной работе, – приводит BBC слова Конте. – Сейчас нам надо отдохнуть. Сезон получился замечательным, но мы можем выиграть еще и Кубок лиги. После каждой игры у меня есть ощущение, что я был на поле вместе с игроками. Я стараюсь передавать им страсть и желание. Мы вместе с футболистами проходим взлеты и падения. Мы стали чемпионами вместе.