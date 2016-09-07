22:02 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Давид Луиз в "Челси" будет играть центрального защитника"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что планирует использовать новичка команды Давида Луиза на позиции центрального защитника. Бразильский футболист в летнее трансферное окно вернулся в лондонский клуб из "ПСЖ".

– Думаю, Давид Луиз будет играть на позиции центрального защитника, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – На этой позиции он провел много игр. Знаю, что иногда он играл центрального полузащитника, но я считаю, что его нужно использовать на самой верной позиции, то есть в данном случае в центре обороны.

Луиз раньше уже играл в "Челси", он поможет команде.

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