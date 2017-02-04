Антонио Конте: "Члены моего штаба отлично знают насколько эмоциональным я бываю"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после финального свистка в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1) объяснил, почему он в конце первого тайма на эмоциях схватил за куртку своего помощника Анджело Алессио и вытолкнул его со скамейки. По словам итальянца, тренеры, входящие в его штаб, привыкли к эмоциональности.

- Он всегда попадает мне под руку! При подаче углового мне нужно было изменить позиции игроков, потому что во время второго корнера "Арсенал" отправил вперед шесть человек, и мы упустили одного из них на краю штрафной, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Это было очень опасно. Я пытался докричаться до своих игроков, после чего поручил ассистенту донести эту информацию до них. Нам не удалось сделать это, и мы рисковали пропустить гол. Анджело отлично знает меня и то, насколько эмоциональным я могу быть в такие момент. Важно, чтобы концентрацию сохраняли не только футболисты, но и все члены тренерского штаба, ведь мы побеждаем и проигрываем только вместе.