22:21 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Члены моего штаба отлично знают насколько эмоциональным я бываю"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после финального свистка в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1) объяснил, почему он в конце первого тайма на эмоциях схватил за куртку своего помощника Анджело Алессио и вытолкнул его со скамейки. По словам итальянца, тренеры, входящие в его штаб, привыкли к эмоциональности.

- Он всегда попадает мне под руку! При подаче углового мне нужно было изменить позиции игроков, потому что во время второго корнера "Арсенал" отправил вперед шесть человек, и мы упустили одного из них на краю штрафной, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Это было очень опасно. Я пытался докричаться до своих игроков, после чего поручил ассистенту донести эту информацию до них. Нам не удалось сделать это, и мы рисковали пропустить гол. Анджело отлично знает меня и то, насколько эмоциональным я могу быть в такие момент. Важно, чтобы концентрацию сохраняли не только футболисты, но и все члены тренерского штаба, ведь мы побеждаем и проигрываем только вместе.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170204-2020.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alur66

ПСИХ-после этого можно признавать в нем тренера-но человек-ДЕРЬМО.

22:41 4 февраля

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