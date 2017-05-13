Антонио Конте: "Чемпионство – большое достижение игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 37-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:0), победа в котором сделала лондонцев победителями турнира. Специалист поблагодарил своих подопечных за турнир. "СЭ" вел текстовую трансцляию встречи.

– Всем спасибо! Это большое достижение наших футболистов, – приводит BBC слова Конте. – Хочу поблагодарить их за самоотдачу и работу. Их отношение сразу говорило о серьезности намерений. Сейчас мы счастливы. Для меня было непросто переехать в Англию. Тут другие традиции, другой язык. К тому же прошлый сезон был для команды провальный.