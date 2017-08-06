Антонио Конте: "Чемпионат Англии сделал меня лучше"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил уверенность в том, что работа в чемпионате Англии сделала его сильнее. По словам специалиста, который привел "синих" к чемпионству, данный статус налагает огромную ответственность.

- Быть тренером великой команды в Англии - замечательно, однако это налагает и огромную ответственность, - приводит пресс-служба лондонцев слова Конте. - Когда приезжаешь в Англию, понимаешь, что надо быть готовым бороться с топ-командами, с ведущими игроками и тренерами. Этот чемпионат сделал меня лучше, чем я был раньше, - в этом я уверен.

В Англии ты побеждаешь в чемпионате, а в следующем сезоне все команды готовы бороться с тобой изо всех сил. Они выходят на трансферный рынок, стараются стать лучше, и успех предыдущего сезона повторить очень нелегко.