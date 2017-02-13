Антонио Конте: "Челси" заслужил победу в матче с "Бернли"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте разочарован результатом матча 25-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:1). По его словам, лондонцы заслужили победу в этой встрече.

- Я разочарован результатом, "Челси" заслужил победу, а не ничью, - приводит BBC слова Конте. - Команда хорошо начала встречу и забила быстрый гол, но после мы пропустили со штрафного и были вынуждены начинать все с начала.

Нам удалось заработать очко, но нужно стремиться к большему. После перерыва в игре стало больше физической борьбы, к чему "Челси" не привык. Мы могли переломить ход игры, но нам не повезло.