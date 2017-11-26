Антонио Конте: "Челси" заслужил победу над "Ливерпулем"

Главный тренер "Челси"​ Антонио Конте после ничьей с "Ливерпулем" в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1) заявил, что его команда наиграла на победу. Также он отметил, что его игроки боролись до конца.

– Да, я должен быть честным и разочарованным, но сегодня мы показали хороший результат в первом тайме, мы всегда были с мячом, а во втором создали много шансов, – цитирует BBC Конте. – Я видел хорошую реакцию со стороны моих игроков, несмотря на длительные поездки и небольшой отдых, но они не согласились с поражением. Боролись и пытались победить.

Бил Виллиан по воротам или навешивал? Я не знаю, не разговаривал с ним про это. Нам не повезло в пропущенном голе, но ничья – хороший результат, и, возможно, мы заслужили победу в концовке.