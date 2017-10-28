Антонио Конте: "Челси" заслужил победу над "Борнмутом", но я недоволен реализацией"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте посетовал на большое количество нереализованных голевых моментов в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:0). По словам специалиста, лондонцы должны были забивать больше.

– "Челси" заслужил эту победу, показав хороший футбол. Но если ты создаешь много голевых моментов, то должен их реализовывать, – приводит BBC слова Конте. – Если говорить о негативных моментах, то я недоволен реализацией. Счет 1:0 очень опасен. Но я доволен, что мы не пропустили.