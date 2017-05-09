Антонио Конте: "Челси" заслужил чемпионство. Нужно оформить его в следующем матче"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:0) отметил, что команда воспользовалась осечкой "Тоттенхэма", который в пятницу уступил "Вест Хэму" (0:1). По его словам, игроки должны оформить титул в следующем поединке с "Вест Бромвичем".

- Команда должна быть довольна, провели отличную игру, - приводит ВВС слова Конте. - В этом матче было важно использовать осечку "Тоттенхэма". Остался последний шаг до титула. Сейчас нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к матче с "Вест Бромвичем". Я рад за своих игроков. Мы заслужили победу в премьер-лиге. Нужно одержать ее в следующей игре.