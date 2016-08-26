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Антонио Конте: "Челси" выиграл три матча из трех, но может играть намного лучше"

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Главный тренер "Челси"Антонио Конте доволен первым месяцами работы с лондонской командой. Тем не менее, итальянский специалист считает, что игрокам есть куда расти, несмотря на победы в трех стартовых поединках сезона.

– Мы сыграли три матча, мы одержали три победы, но я знаю, что мы можем играть намного лучше, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Вполне логично, что после игры будут положительные и отрицательные моменты. Мне нравятся обе стороны, ведь я также люблю работать над улучшением плохих игровых аспектов. Я доволен тем, как сложился старт сезона для игроков и для клуба с учётом сезона прошлого. Мы больше уверены в себе, нежели в прошлом сезоне, но мы знаем, что должны играть намного лучше.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20160826-1718.html

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