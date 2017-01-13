Антонио Конте: "Челси" важно возобновить победную серию"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывает в предстоящем матче чемпионата Англии с "Лестером" возобновить победную серию. Он призвал команду сохранять полную концентрацию.

– Это большой матч, – цитирует официальный сайт "Челси" Конте. – Мы начали этот месяц с поражения от "Тоттенхэма", что несколько обидно, потому что мне казалось, что мы показывали ровную игру в том матче. Но теперь нас ожидает трудная выездная игра с "Лестером", в которой для нас важно возобновить победную серию в премьер-лиге. Мы должны провести этот матч очень внимательно.