02:05 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Челси" важно не повторить ошибки прошлого сезона"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения в матче 5-го тура чемпионата Англии от "Ливерпуля" (1:2) посетовал, что его команду подвело невнимание к мелким деталям. Наставник добавил, что "синим" важно не повторить ошибки прошлого сезона.

– Иногда трудно найти причину поражения, – приводит BBC слова Конте. – "Челси" пропустил странные голы. Нужно чувствовать опасные моменты. Во втором тайме мы неплохо прессинговали, но в таких матчах необходимо уделять большое внимание мелким деталям. Теперь нужно проанализировать ошибки, чтобы провести еще один плохой сезон.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Neil

а можно ссылку на его комментарий?

03:55

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