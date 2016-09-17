Антонио Конте: "Челси" важно не повторить ошибки прошлого сезона"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения в матче 5-го тура чемпионата Англии от "Ливерпуля" (1:2) посетовал, что его команду подвело невнимание к мелким деталям. Наставник добавил, что "синим" важно не повторить ошибки прошлого сезона.

– Иногда трудно найти причину поражения, – приводит BBC слова Конте. – "Челси" пропустил странные голы. Нужно чувствовать опасные моменты. Во втором тайме мы неплохо прессинговали, но в таких матчах необходимо уделять большое внимание мелким деталям. Теперь нужно проанализировать ошибки, чтобы провести еще один плохой сезон.