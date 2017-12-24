Антонио Конте: "Челси" в матче с "Эвертоном" создал моментов на 10 голов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:0) отметил, что команда должна была забить хотя бы один гол. По его словам, в некоторых моментах лондонцам не повезло.

- В таких матчах, когда команда наносит 26 ударов по воротам, победа стала бы логичным исходом, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Мы попадали в перекладину, Джагелка выносил мяч с ленточки, поэтому мы разочарованы, что не смогли набрать заслуженные три очка. Мы должны были побеждать команду, которая, по моему мнению, лучшая в чемпионате после клубов из топ-6.

Мы играли на выезде против сильного соперника и продемонстрировали высокую интенсивность, концентрацию и хорошую игру в обороне. Жаль терять очки, но в то же время это был действительно хороший матч. Мы не пропустили, но чтобы выигрывать в такие дни, необходимо забивать и использовать шансы более эффективно.

Не забывайте, что наш основной нападающий и очень важный игрок, Мората, пропускал игру. В то же время мы играли с другой тактикой, выдвинув вперед трех атакующих полузащитников. Мы создали моментов на 10 голов, но были неэффективны в завершающей стадии. Кроме того, нам немного не повезло в эпизоде с попаданием в перекладину и в нескольких моментах в штрафной, но это футбол.