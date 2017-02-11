Антонио Конте: "Челси" сильно рискует, если не отнесется к игре с "Бернли" серьезно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте накануне матча 25-го тура чемпионата Англии против "Бернли" отметил, что игроков иногда приходится мотивировать, чтобы они с должным настроем подходили к играм. Итальянский специалист признался, что он привык к этому во время карьеры футболиста.

- Стараюсь сделать так, чтобы игроки были в тонусе и не перегорали, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Более того, когда я понимаю, что позади важная победа и может наступить период расслабленности, стараюсь над этим работать, ищу решение, чтобы оставалось напряжение перед матчем и во время тренировок. Только так можно укрепить мышление победителей.

Когда впереди такие матчи, как с "Ливерпулем" и "Арсеналом", настрой на игру и так очень серьезный. В такие моменты можно слегка ослабить давление на игроков. В таких играх не надо их дополнительно мотивировать. Но иногда бывают такие недели, когда настрой не очень боевой. Тогда я пытаюсь настроить ребят, усилить напряжение, разогреть их разговорами об опасности соперника, о том, что надо быть сфокусированными, потому мы сильно рискуем, если не отнесемся к игре серьезно.

Очень важно иметь такие отношения с игроками. Когда я был футболистом, мне было важно слышать, что мой тренер предупреждает меня и команду о важности внимания, концентрации, готовности сражаться, потому что, если мы расслабимся, то рискуем проиграть.