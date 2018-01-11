Антонио Конте: "Челси" сделал все для победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после ничьей с "Арсеналом" в 1/2 финала Кубка лиги (0:0) заявил, что его команда сделала все для победы. Также он отметил, что "синим" нужно лучше реализовывать моменты.

– Безусловно, мы могли бы одержать победу в сегодняшнем матче, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Хорошо, что мы не пропустили, что важно, когда ты играешь первый матч двухраундового противостояния на своем поле. Мы сделали все для победы и нанесли более 20 ударов по воротам. Мы создавали шансы, но не использовали их. "Челси" должен быть более эффективным в завершающей стадии, иначе не добиться положительного результата. После "Норвича" мы во второй раз подряд сыграли 0:0 и должны продолжать работать над этим аспектом на тренировках.