Антонио Конте: "Челси" провел идеальный матч"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 10-го тура премьер-лиги против "Саутгемптона" (2:0) отметил, что его команда показала идеальную игру. Эта победа позволила лондонцам вплотную приблизиться к "Манчестер Сити", "Арсеналу" и "Ливерпулю" в турнирной таблице чемпионата.

- Мы знали, что нам предстоит игра с командой, которая находится в хорошей форме, - приводит ВВС слова Конте. - Очень важно выигрывать такие матчи, которые повышают уверенность футболистов. Мы создали очень много моментов. Это идеальная игра, когда похвалы заслуживает и нападение, и защита. Мои игроки заслужили это - они усердно работают на тренировках. Когда тренер видит такую отдачу от команды, это фантастика.