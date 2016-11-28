Антонио Конте: "Челси" предстоит серьезный тест в игре с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии гостевого матча 14-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" отметил, что лондонская команда уже не та, что два месяца назад. По словам специалиста, в предстоящей встрече "синих" ожидает очень хороший тест.

– Это серьезное испытание, потому что у "Манчестер Сити" фантастическая команда, – приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. – В субботу будет хороший тест для нас. Сейчас мы уже не та команда, что 2 месяца назад, иначе нам бы трудно было победить "Тоттенхэм".

Мне нравится настрой игроков, я вижу хорошее отношение и полную самоотдачу с их стороны. Я вижу желание что-то изменить по сравнению с прошлым, и сейчас важно продолжать в том же духе.