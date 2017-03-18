Антонио Конте: "Челси" осталось набрать 21 очко для чемпионства"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад победе над "Стоук Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1). Также он отметил, что для завоевания чемпионского титула "синим" осталось набрать 21 очко в оставшихся 10 играх.

- Я рад, потому что для победы над "Стоуком" в этот момент сезона необходимо быть подготовленным морально и физически, - цитирует BBC Конте. - Это была тяжелая игра, мы пытались играть в свой футбол и заслужили победу. Нам противостояла хорошая команда.

Нам нужно завоевать 21 очко для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Впереди 10 матчей. Сегодня была отличная победа, это хороший сигнал, но важно продолжать работать с теми же настроем и отношением. У нас преимущество в 10 очков, даже 13, но мне нравится думать, что завтра наши соперники выиграют. Мы должны смотреть только на себя. Мы должны быть готовы к бою, сегодня мы это показали.