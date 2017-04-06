Антонио Конте: "Челси" обыграл команду, у которой лучший тренер в мире"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:1) отметил, что переживал все события на поле вместе с командой. По словам итальянца, он доволен победой, так как удалось обыграть соперника, у которого лучший тренер в мире.

- Сегодня я очень устал, потому что переживал все, что происходило на поле, вместе с игроками, - приводит ВВС слова Конте. - Но я доволен, потому что мы обыграли сильную команду. Возможно, лучшую в чемпионате. У них лучший тренер в мире. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, потому что уже через два дня следующая игра.

В этом отрезке сезона игроки испытывают большое давление. Перед этим мы проиграли, чего не заслуживали. Но реакция футболистов была хорошей, и мы показали, что являемся хорошей командой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Теперь мы знаем, что для титула осталось выиграть шесть матчей из восьми. Считаю, у футболистов должна быть мысль, что все решится в последнем туре.